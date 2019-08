Le gouvernement présente un plan d’investissement pour les secteurs innovants

ⓒYONHAP News

Le gouvernement débloquera l'année prochaine une enveloppe de 4 700 milliards de wons, soit 3,5 milliards d'euros, pour soutenir le développement des secteurs clé de l'innovation. C’est ce qu'a annoncé l’exécutif à l'issue d'une réunion consacrée à la redynamisation de l'économie et à la promotion de la croissance innovante, qui s'est tenue le 21 août sous la présidence du vice-Premier ministre à l'économie et ministre des Finances Hong Nam-ki.





Les domaines qui bénéficieront de ces investissements stratégiques sont, d’une part, les infrastructures innovantes que sont les données, le réseau mobile de 5e génération (5G) et l'intelligence artificielle (IA) et, d’autre part, les nouvelles industries prometteuses, à savoir les puces électroniques sans mémoire, la bio-santé et les voitures de demain.





Ainsi, la somme allouée au financement de ces secteurs pour 2020 représente une hausse de 45 % par rapport à cette année. Selon le ministre des Finances Hong Nam-ki, le gouvernement espère que ces investissements stratégiques dans les secteurs clés de l’innovation permettront de propager une croissance novatrice aux autres secteurs.





En détail, 3 000 milliards de wons (2,2 milliards d’euros) seront injectés dans les trois nouvelles industries prometteuses. La somme restante sera utilisée pour financer le développement des infrastructures innovantes.





D’abord, le gouvernement investira 230 milliards de wons, ou 170 millions d’euros, pour soutenir l’expansion de l’industrie des puces sans mémoire. Cette somme, qui représente une hausse de 229 % par rapport à cette année, sera utilisée pour développer les technologies essentielles dans ce domaine, et également pour créer un cadre de coopération entre les grandes entreprises et les PME du secteur. La bio-santé bénéficiera l'an prochain d'un financement de 1 280 milliards de wons, soit 960 millions d’euros, en hausse de 15 % sur un an. L'exécutif compte soutenir la recherche de nouveaux traitements, le développement d'équipements médicaux et surtout la création d'une « big data » médicale qui servira de base pour réaliser des soins sur mesure. L’industrie des voitures de demain sera financée en 2020 à hauteur de 1 490 milliards de wons (1,1 milliard d’euros), en hausse de 64 % par rapport à 2019. Le développement des technologies liées aux batteries et aux capteurs, la commercialisation de véhicules sans conducteur et la généralisation des voitures électriques et à hydrogène sont autant d'objectifs que le gouvernement entend poursuivre.





1 060 milliards de wons (790 millions d’euros) seront investis dans les secteurs des données et de l'intelligence artificielle l’an prochain, soit une hausse annuelle de 31 %. Cette somme sera consacrée entre autres au développement de services publics basés sur les données, à l'ouverture des données publiques et à l'amélioration des services administratifs. En outre, le nombre de « graduate schools » spécialisées dans la R&D en intelligence artificielle passera à huit, contre trois actuellement. Enfin, les investissements dans le réseau 5G s'élèveront à 650 milliards de wons (490 millions d’euros), soit une hausse de 86 % par rapport à cette année.