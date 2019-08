Séoul et Washington ont achevé leurs exercices militaires conjoints

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont mis fin mardi à leurs exercices militaires conjoints du second semestre, qui avaient débuté le 11 août dernier. La question qui se pose désormais est de savoir quelle attitude adoptera la Corée du Nord qui, durant cet entraînement, s’est montrée agressive et a multiplié les provocations militaires comme les tirs de missiles balistiques à courte portée.





Les exercices conjoints entre Séoul et Washington avaient pour but principal de mieux préparer leurs armées au futur transfert à la Corée du Sud de l'Opcon, le contrôle opérationnel des forces armées conjointes, actuellement aux mains des Américains. Il s’agissait d’exercices de poste de commandement, qui consistent en la simulation numérique d'une guerre dans la péninsule coréenne et qui, donc, ne mobilisaient pas de soldats ni de matériels.





Les deux alliés en ont profité pour déterminer si l'armée sud-coréenne possède ou non la capacité militaire essentielle pour assurer le commandement des forces armées conjointes après le transfert. Pour ce faire, ils ont organisé, pour la première fois, leurs manœuvres sous les ordres d'un commandant en chef sud-coréen et d'un commandant adjoint américain.





Lors de la 46e Réunion consultative sur la sécurité (SCM) en 2014, Séoul et Washington ont convenu de transférer l'Opcon si trois conditions sont remplies. D'abord, l'armée sud-coréenne doit posséder une capacité militaire essentielle à même d’assurer le commandement de la défense conjointe. Deuxièmement, elle doit disposer de la capacité de réaction nécessaire pour intervenir en amont face aux menaces nucléaire et balistique du régime de Kim Jong-un. Enfin, l'environnement sécuritaire dans la péninsule coréenne et dans la région doit répondre aux besoins liés au transfert de l'Opcon.





Pyongyang s’est toujours montré agacé par les exercices militaires conjoints des deux alliés. Il a qualifié leur dernière occurrence de « manœuvre visant à aiguiser les couteaux pour faire du mal à la Corée du Nord ». De plus, il a fait une démonstration de force en tirant des missiles balistiques à courte portée.





Or, tout en critiquant ces manœuvres conjointes, le pays communiste a adopté des attitudes différentes vis-à-vis des deux nations. D’une part, il a fustigé le président sud-coréen Moon Jae-in en des termes durs tandis que, d’autre part, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a envoyé une lettre personnelle au président américain Donald Trump, dans laquelle il exprime son souhait de reprendre les négociations avec Washington dès la fin des exercices.





Les armées sud-coréenne et américaine avaient récemment décidé de réduire ou de supprimer leurs exercices conjoints annuels comme « Key Resolve », « Foal Eagle » ou « Ulchi Freedom Guardian». Cette année, ils ont été remplacés par les manœuvres « Dongmaeng 19-1 » pour le premier semestre et les exercices de poste de commandement pour le second semestre. Aucune autre manœuvre conjointe d'envergure n'est prévue pour le reste de l’année, à part des exercices à l'échelle de bataillons ou de régiments. Et tout cela dans le but de soutenir les démarches diplomatiques visant à réaliser la dénucléarisation de la péninsule. Des efforts qui n’ont pas empêché la Corée du Nord de se livrer à des provocations militaires et à des critiques acerbes.





Maintenant que les exercices militaires sud-coréano-américains se sont achevés pour cette année, beaucoup sont curieux de savoir comment Pyongyang se comportera. Le gouvernement et les autorités militaires du Sud estiment que la prudence est toujours de mise, étant donné que le Nord proteste non seulement contre les exercices conjoints mais aussi contre l'acquisition par Séoul de nouvelles armes stratégiques, comme les chasseurs F-35A.