Une grande variété de collaborations voit le jour dans la k-pop

ⓒ Getty Images Bank

De plus en plus de chanteurs de différents styles travaillent ensemble pour le plus grand plaisir des fans de k-pop. Au-delà d’un simple featuring, ils proposent une nouvelle forme de collaboration à la fois amusante et enrichissante !





Les deux duos masculins Turbo et UV, composés respectivement de Kim Jong-guk et Kim Jung-nam, et de Yoo Se-hun et Muji, ont donné naissance à TV. Le nouveau groupe TV a sorti le 2 août son premier single « bbaji go », écrit et composé par UV.





La première unité du groupe masculin god qui a fait ses débuts en 1999 avec son premier album « Chapter 1 » a vu le jour ! Composé de ses deux membres Son Ho-young et Kim Tae-woo, « HoooW » a publié son premier single et prévoit d’organiser un concert.





Ye-eun, aussi connue sous son nom de scène HA:TFELT, qui a débuté en 2007 en tant que membre des Wonder Girls, et Moon-byul, rappeuse du girls band Mamamoo, se sont également réunies. Leur première collaboration a donné naissance à « Happy Now » écrit par les deux artistes.