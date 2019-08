BTS est le boys band jouissant de la meilleure réputation en août

ⓒ Big Hit Entertainment

BTS est le meilleur boys band en matière de reconnaissance publique au mois d’août. C’est le résultat publié par l’institut de recherche de la réputation des marques de Corée qui a examiné du 9 juillet au 10 août plus de 61,1 millions de données.





Le niveau de reconnaissance des groupes masculins est établi en analysant l’évaluation positive ou négative, l’influence sur les médias, la capacité de communication et l’intérêt des consommateurs.





Les Bangtan Boys sont associés aux mots-clés comme ‘nouveau record’, ‘sortie’ et ‘succès’. La part des données positives s’est élevée à 82,8 %. La récente sortie de leur troisième film documentaire « Bring the soul : The movie » a également contribué à leur réputation.





Derrière le septuor arrivent EXO et NCT qui appartiennent tous les deux à l’agence SM Entertainment.





NCT, dont la particularité est d’avoir un nombre illimité de membres qui peuvent être divisés en plusieurs unités comme NCT Dream et NCT 127, a connu plus de 40 % de progression en matière de réputation.