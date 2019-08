Un nouveau boys band composé d’artistes de SM Entertainment sera dévoilé en octobre

ⓒ SM Entertainment

L’agence sud-coréenne SM Entertainment et le label international Capitol Music Group (CMG) vont lancer ensemble un nouveau boys band en octobre. Le nouveau groupe baptisé « Super M », dont M signifie « MATRIX & MASTER », sera composé d’artistes du label SM Entertainment.





Les sept membres sélectionnés sont Tae-min de SHINee, Baek-hyun et Kai d’EXO, Tae-young et Mark de NCT 127, et Lucas et Ten de WayV.





A la demande du label CMG auquel appartiennent plusieurs superstars comme Katy Perry et Sam Smith, Lee Soo-man, qui est à la tête de l’agence SM Entertainment, va assurer la production du premier album de Super M. Ce dernier a l’ambition de proposer des prestations de niveau supérieur en mettant en avant les atouts clés de la k-pop en matière de danse, de chant et de mode.