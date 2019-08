L’inauguration du fan club de (G)I-DLE aura lieu le 22 septembre

ⓒ YONHAP News

Formé en 2018 par Cube Entertainment, (G)I-DLE est un girl group sud-coréen composé de six membres : Mi-yeon, Minnie, Soo-jin, So-yeon, Yuqi et Shuhua.





Sa leader So-yeon a participé à la saison 1 du télé-crochet « Produce 101 » puis à la saison 3 de la compétition de rap « Unpretty Rapstar » où elle a été éliminée en demi-finale.





Le premier mini-album « I Am » sorti en mai 2018 a été un grand succès. D’ailleurs son titre phare « Latata » est signé par So-yeon. « Uh-Oh », le dernier single de (G)I-DLE publié en juin, a pris la tête du classement international d’iTunes dans cinq pays.





La première promotion de son fan club baptisé « Neverland » sera lancée le 22 septembre au YES 24 Live Hall. A cette occasion, les six jeunes artistes vont monter sur scène et organiser plusieurs événements afin de passer un moment inoubliable avec leurs fans.