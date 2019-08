Les produits dérivés de groupes de k-pop se diversifient de plus en plus

ⓒ YONHAP News

De plus en plus de groupes d’idoles de k-pop participent à la création de leurs produits dérivés tout en multipliant leur collaboration avec des sociétés de design. Allant des poupées jusqu’aux vêtements en passant par les accessoires, les produits dérivés, plus connus sous le nom « goods », ne cessent de se diversifier.





L’exemple le plus retentissant est la collaboration entre le célèbre boys band mondialement connu BTS et Line Friends, qui possède une série de personnages. Les Bangtan Boys ont participé à l’ensemble du processus de création de « BT21 », qui compte huit personnages représentant les sept membres et leur armada de fans « Army ».





Quant à Twice, il a choisi Kakao Friends comme partenaire de collaboration. Au lieu de créer un nouveau personnage, les membres du girls band redécorent les personnages existants en apportant leurs propres idées.