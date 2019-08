« WEEK END LOL », album repackage de Weki Meki

Weki Meki est un girls band formé par le label Fantagio Music en 2017. Il compte huit membres, à savoir Soo-yeon, Elly, Yoo-jung, Do-yeon, Sei, Lua, Rina et Lucy.

Elly, Yoo-jung, Do-yeon et Sei ont déjà fait leur apparition à la télévision en participant à la saison 1 de l’émission « Produce 101 » diffusée en 2016 sur Mnet. Parmi elles, deux ont réussi à faire partie des 11 membres du girls band I.O.I. Ce sont Yoo-jung et Do-yeon.

Suite à la fin des activités du groupe en janvier 2017, les deux membres de I.O.I ont ensuite rejoint les apprenties du label Fantagio pour créer un nouveau girls band. Ainsi, huit jeunes filles dont l’âge moyen est de 20 ans se sont réunies sous le nom « Weki Meki ».

« Meki » veut dire qu'il y a huit membres uniques dans le groupe. Et « Weki » fait référence aux filles qui ont des clés capables d'ouvrir les portes d'un nouveau monde. Les premières parties de chaque mot, « We » et « Me », signifient littéralement « nous » et « moi ». « WEME » est d’ailleurs le nom de son premier EP sorti en août 2018 qui compte six morceaux.

Le girls band est de retour avec son disque repackage sorti le 8 août dernier comportant quatre morceaux. Son titre phare « Tiki-Taka (99 %) » est un tube à ajouter absolument à votre playlist cet été !