La 13e édition du Chilpo Jazz Festival se tiendra du 6 au 8 septembre

Date : du 6 au 8 septembre 2019

Lieu : station balnéaire de Chilpo à Pohang

Voici une excellente nouvelle pour les amateurs de jazz qui aiment la mer ! La 13e édition du Chilpo Jazz Festival aura lieu du 6 au 8 septembre à la station balnéaire de Chilpo, située à Pohang, dans la province de Gyeongsang du Nord.

Sur le line-up, on trouve non seulement des chanteurs de jazz mais aussi ceux de k-pop ! Plusieurs artistes étrangers sont également invités, comme le chanteur de jazz Wouter Hamel et le pianiste japonais Yhuki Kuramoto.

Les vocalistes Woongsan, Heize, Jung Seung-kwan et Paul Kim partageront la scène avec des groupes comme Common Ground et Peppertones. Les artistes de hip-hop comme le trio Epik High, le couple Tiger JK et Yoon Mi-rae se produiront également en concert.