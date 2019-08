Le Korea Hip-Hop Music Festival se déroulera le 7 septembre à Pocheon

Date : le 7 septembre 2019

Lieu : Pyeonggang Land, à Pocheon

Le Korea Hip-Hop Music Festival, aussi connu sous son acronyme « KHMF », se tiendra le 7 septembre à Pocheon dans la province de Gyeonggi. L’édition 2019 dont le thème porte sur la paix se déroulera au parc naturel « Pyeonggang Land », une destination de pique-nique appréciée par les habitants de la région métropolitaine.

Plusieurs artistes de hip-hop figurent sur l’affiche de la prochaine édition, dont Dynamic Duo, constitué des deux rappeurs Choiza et Gaeko.

Le chanteur de hip-hop et de R&B Zion.T et le rappeur Lee Joon-hee, mieux connu sous son nom de scène Killagramz, monteront également sur scène. Durant deux heures et demie, un total de 10 artistes donneront un concert inoubliable pour les passionnés de hip-hop et de rap !