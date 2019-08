Les « begpackers », ces touristes qui mendient en Asie du Sud-est

ⓒ Getty Images Bank

Les « begpackers » sont devenus un casse-tête en Asie du Sud-est. Ce terme composé de « backpacker » ou « routard » et de « beg » qui veut dire « mendier » en français désigne les voyageurs étrangers qui font la manche pour financer leur séjour. Certains vendent des photos prises eux-mêmes ou jouent de la musique dans la rue pour gagner des sous.





Les habitants locaux ne les regardent plus d’un bon œil car ils dépensent la somme gagnée facilement dans des fêtes et n’hésitent pas à mentir pour ouvrir les portefeuilles des passants. De plus, ces touristes, dont la plupart sont blancs, peuvent être financièrement plus aisés que la population locale.





Dans ce contexte, certaines nations ont mis en place des mesures pour endiguer cette pratique. La Thaïlande a interdit de mendier dans les lieux sacrés comme les palais royaux, et les touristes étrangers doivent désormais montrer qu’ils disposent de plus de 700 dollars à l’entrée du pays. Bali, en Indonésie, a annoncé envoyer les mendiants étrangers dans l’ambassade de leur pays.