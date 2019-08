La comédie musicale « Jekyll & Hyde » revient à Séoul. Ce spectacle sera joué du 3 au 15 septembre au Charlotte Theater pour mettre fin à sa tournée nationale qui a commencé le 19 mai dans cette ville.





Depuis sa première représentation en Corée du Sud, cette comédie musicale a attiré plus de 1,4 million de spectateurs.





Cette pièce est inspirée de la nouvelle de l’écrivain britannique Robert Louis Stevenson, « L'Etrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde », publiée en 1886. Elle traite de la double personnalité de l’Homme, le bien et le mal, représentée par deux personnages, Jekyll et Hyde.





L’histoire se déroule au 19e siècle à Londres. Henry Jekyll est un brillant docteur. Il mène des recherches sur un remède pour la maladie mentale. Il procède aux expériences sur lui-même et cela provoque une conséquence inattendue et terrifiante.





Date : du 3 au 15 septembre 2019

Lieu : Charlotte Theater à Séoul

Site : http://www.charlottetheater.co.kr/