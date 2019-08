Dynamic Dancing Carnival de Wonju 2019

Le Dynamic Dancing Carnival de Wonju se tiendra du 3 au 8 septembre dans cette ville de la province de Gangwon.





Lors de la 8e édition de cette fête de danse sera installée une scène géante de 120 m sur laquelle des danseurs venus du monde entier se produiront.





Cette année, le plus grand nombre d’artistes prendront part à cette manifestation : 1 900 participants venant de 13 pays dont la Russie, Taïwan et Singapour, et 8 850 sud-Coréens.





Divers programmes seront proposés pendant six jours : à commencer par le principal événement « Dancing Carnival », « Free Dancing Festival » et des spectacles culturels et artistiques avec des thèmes différents.





Les parents accompagnés de leurs enfants pourront également jouir de ce festival : un espace avec des manèges réservés aux enfants sera ouvert et Kidzania, un parc d’attractions qui permet aux enfants d’effectuer diverses professions, sera également à leur disposition. Il y aura aussi plusieurs spectacles qui leur sont destinés.





Date : du 3 au 8 septembre 2019

Lieu : théâtre de tattoo et d’autres endroits à Wonju

Site : http://www.dynamicwonju.com