Festival du bœuf coréen et de la pomme de Jangsu 2019

La 13e édition du Festival du bœuf coréen et de la pomme de Jangsu se déroulera du 6 au 8 septembre dans cette ville de la province de Jeolla du Nord.





Il s’agit de l’une des principales fêtes de la région ayant pour thèmes les produits agricoles et la viande. Cette manifestation a été désignée comme festival d’excellence de la région de l’année 2019. L’an dernier, elle a accueilli 320 000 visiteurs. En attirant chaque année de nombreux touristes, elle contribue à animer l’économie locale.





Cet événement tourne autour des produits alimentaires de couleur rouge comme le bœuf coréen, la pomme, le schisandra et la tomate. Plusieurs programmes qui combinent des jeux sportifs avec ces aliments rouges seront proposés, tels que « Trouvez un anneau d’or dans les tomates » et « Course de relais avec des aliments rouges »,





Date : du 6 au 8 septembre 2019

Lieu : parc Uiam et d’autres endroits à Jangsu

Site : http://www.jangsufestival.com/