Recettes de camping (II)

ⓒ KBS

Dans le passé, la nourriture de camping se limitait aux plats simples et faciles à préparer, dont les nouilles instantanées « ramyeon » ou la grillade de viande ou de fruits de mer. Cependant, à l’heure où le camping constitue un axe important de la culture de loisirs des sud-Coréens, les menus semblent se diversifier également.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous parlera du camping actuellement à la mode et de différents plats du camping.





Alors que les sociétés en charge de la livraison des plats prêts à manger connaissent un énorme succès ces derniers temps avec l’augmentation du nombre des familles constituées d’une ou deux personnes, elles semblent élargir leurs services pour satisfaire les campeurs. Lorsqu’on visite les pages d’accueil de ces magasins en ligne, il y a souvent une rubrique dédiée aux plats de camping. On n’a qu’à choisir les produits et le lendemain, on les reçoit chez soi.

Vous vous demanderez alors quels sont les plats les plus recherchés. Tout d’abord, le « budaejjigae », le ragoût pimenté garni de saucisses, de jambon et de divers légumes. Afin de garder un bouillon bien limpide, on a enlevé le soja et le fromage qui parsèment le budaejjigae ordinaire. Sur le lieu de camping, on n’a qu’à décongeler le paquet à température ambiante durant environ trois heures avant de le faire cuire juste cinq minutes. Pour ceux qui veulent préparer le barbecue, on nous propose le « paquet barbecue » constitué de tous les aliments nécessaires dont la viande de porc, les saucisses, les légumes, les champignons et le « ssamjang », la sauce à base de pâte de soja fermenté et de piment rouge. On a besoin de fruits aussi, parmi lesquels la pastèque est le plus aimé en été. Afin de satisfaire la demande pour les petites quantités, on a une option d’un sachet d’un quart de melon d’eau bien emballé. Ainsi on peut également se régaler de morceaux de pastèque bien frais même en plein camping.





ⓒ KBS

D’un côté, il y a des prêts-à-manger que l’on vient d’évoquer, de l’autre, il y a des plats qui demandent un peu plus de temps pour la préparation mais qui le méritent.

Si on va à Jeongseon, une des zones montagneuses de la province de Gangwon située à l’est de la capitale, il y a un quartier baptisé Deokwoomaeul reconnu pour son paysage naturel magnifique. En été, lorsque les villageois prennent une pause au milieu de leur travail agricole, ils se ruent vers les cours d’eau afin de se rafraîchir. D’ailleurs, dans les eaux limpides, ils peuvent trouver des poissons de qualité qui deviennent par la suite l’ingrédient de leur repas. En effet, pour les riverains, le fait de se rassembler pour pêcher des poissons et en préparer différents plats pour les partager dans une ambiance conviviale est la meilleure manière de se sentir dans un environnement de camping.





Quels plats nous propose-t-on ? Avec les poissons d’eau douce attrapés, on prépare le « gasugimaeuntang ». Dans un bouillon pimenté, on fait cuire le poisson puis on y ajoute les nouilles faites à base de poudre de soja et de farine de blé « gasugi ». Comme plat d’accompagnement, on prépare le « gatbandaegi », une sorte de galette de sarrasin et de moutardin. A ne pas manquer bien sûr le « namulgamjasongpyeon ». On prépare une pâte fine à base de poudre de pomme de terre pourrie puis y farcit diverses herbes sauvages assaisonnées et sautées.

En partageant ces plats spéciaux régionaux entourés de la nature, les riverains peuvent jouir d’une ambiance particulière comme s’ils étaient en vacances !





Est-ce que vous avez déjà eu l’occasion de faire du camping ? Si oui, quels sont les plats que vous aimez préparer ou manger à cette occasion ?