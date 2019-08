EVAR, startup avec des solutions innovantes pour véhicules électriques

© EVAR Corp

L’idée de la jeune start-up EVAR est partie d’un simple constat. Alors que de plus en plus de véhicules électriques sont commercialisés, les installations de recharge sont loin d’être suffisantes ou faciles à utiliser. Par ailleurs, la création de zones réservées aux véhicules électriques dans les parcs de stationnement publics, qui souffrent déjà de manque de places, risque de provoquer des conflits entre les chauffeurs de voitures électriques et les autres.





C’est conscient de cette réalité que Lee Hoon, le jeune PDG d’EVAR, a eu l’idée d’appliquer le principe de recharge de smartphone avec un chargeur portable aux voitures électriques. Et après avoir créé sa propre entreprise, le jeune patron a dévoilé deux solutions mobiles révolutionnaires pour charger les véhicules électriques.