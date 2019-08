Vers une récession imminente du marché mondial ?

© YONHAP News

Suite à l’inversion récente de la courbe des rendements aux États-Unis, les possibilités d’une récession mondiale pèsent sur les marchés du monde entier, qui affiche de plus en plus de nervosité.





Depuis la crise financière mondiale en 2008, les grandes économies, dont les Etats-Unis, ont adopté des politiques d’assouplissement quantitatif et de réduction des taux. Ces politiques se sont avérées efficaces pour remettre l’économie dans la bonne direction ces dernières années. Toutefois, le différend commercial entre Washington et Pékin a provoqué un ralentissement de l’économie chinoise. Car il a contraint de nombreux pays à réduire leurs exportations. A côté de cela, des inquiétudes concernant un Brexit sans accord se profilent en Europe, attisant un peu plus les craintes.





Et pour la Corée du Sud dont l’économie est fortement tributaire du commerce extérieur, cela est une très mauvaise nouvelle. Car s’il y a un ralentissement de l’économie mondiale, le pire est à craindre pour son économie.