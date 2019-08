Les brigands et les musiciens

Il était une fois un moine bouddhiste nommé Yeongjae au VIIIe siècle pendant la période de Silla unifié. Il était largement connu pour son sens de l’humour mais aussi pour son talent musical. Après son départ à la retraite, il a décidé de passer ses vieux jours au fin fond de la montagne. Sur le chemin pour son nouveau domicile dans la nature, il est tombé sur une soixantaine de brigands, qui l’ont tout de suite reconnu et lui ont demandé de composer une chanson sur-le-champ. Le moine a donc chanté une mélodie comme suit :





« La forme des cœurs humains est invisible,

Je pars maintenant pour une montagne.

Je n’ai aucune raison d’être étonné même si vous me retenez dans ce bas monde.

Jetez vos armes et écoutez les enseignements de Bouddha.

Vous vous rendrez compte alors que vous n’avez pas fait suffisamment d’actes de vertu. »





Les voleurs étaient tellement émus par cette mélodie qu’ils voulaient récompenser le moine par de la soie. Mais Yeongjae a refusé le cadeau en leur disant : « La richesse matérielle est un raccourci vers l’enfer. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de vivre dans la montagne. Je ne peux donc pas l’accepter. » Devant sa détermination, les brigands ont fini par jeter leurs armes et embrasser la foi bouddhique pour mener une vie frugale avec Yeongjae au mont Jiri.





Le moine Yeongjae a pu non seulement sauver sa propre vie, mais également réussir à convertir les voleurs grâce à sa musique et sa perspicacité. Il existe une autre anecdote semblable à celle-ci qui remonte à la période Joseon. Les deux personnages principaux de cette histoire sont Im Kkeok-jeong, le brigand justicier, et le joueur de flûte de jade Lee Su, également connu sous son nom d’artiste Dansansu. C’est sous le règne du roi Myeongjong qu’Im Kkeok-jeong s’est fait connaître dans le pays entier. A l’époque, des représentants du gouvernement ont exploité les gens du peuple qui souffraient des suites de la mauvaise récolte qui avaient duré pendant plusieurs années. La bande d’Im a attaqué les bureaux de l’administration des provinces de Gyeonggi et de Hwanghae pour partager les céréales laissées en garde dans les entrepôts avec le peuple. Les agents de la force publique ont tenté d’arrêter Im et ses partisans, mais les gens ordinaires ont plaidé la cause de ces derniers et les ont aidés à échapper à la capture. Un jour, Im et ses collègues ont surpris Lee Su qui voyageait dans la province de Hwanghae. Le musicien a été emmené à la cachette des bandits dans une vallée. Assis sur un trône rouge et entouré par des hommes armés, leur chef Im Kkeok-jeong portait une couronne rouge et une robe en soie. Déjà conscient que Lee Su était un virtuose de la flûte de jade, il lui a demandé de jouer de la musique. Le musicien a sorti sa flûte pour jouer de tristes mélodies.





Bien qu’il soit le chef d’un célèbre groupe de brigands justiciers, Im Kkeok-jeong devait savoir qu’il lui était impossible de mener une vie tranquille dans la montagne et qu’il finirait par être arrêté et exécuté par les agents de la force publique. C’est sans doute pourquoi il a versé des larmes en écoutant les tristes mélodies de Lee Su. Il a invité le musicien à boire avec lui avant d’ordonner à ses hommes de le raccompagner jusqu’à l’entrée de la vallée.





Les archives royales officielles décrivent Im Kkeok-jeong comme un scélérat qui a même tué des innocents, mais c’est en fait des fonctionnaires corrompus qui ont tourmenté les gens du peuple. Nombreux étaient ceux qui ne pouvaient supporter la souffrance et ont rejoint la bande d’Im Kkeok-jeong. La musique de Lee Su aurait pu réconforter les fugitifs, ne serait-ce que pour un court instant.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. Le mouvement « Sangryeongsan » de la suite « Yeongsanhoesang » nouvellement arrangé par Park Gyeong-hun et interprété par Seong Eui-shin au haegeum, Ha Ga-yeong au gayageum avec Park Jae-rok au sitar

2. « Le sanjo pour danse » interprété notamment par Won Jang-hyeon au daegeum

3. « Un monde comme une poussière, une vie comme une rosée », extrait de la bande originale de la série télévisée « Im Kkeok-jeong », interprété au chant par Jang Sa-ik