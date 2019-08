Le cinéma en Corée du Nord

© KBS

Du 16 au 20 août dans la ville olympique de Pyeongchang, en Corée du Sud, s’est tenue l’édition 2019 du Festival international du film de la paix de Pyeongchang. 85 films venus de 33 pays ont été montrés. Parmi ceux-ci se trouvaient des films nord-coréens, qui ont soulevé l’intérêt du public : le film « Les oiseaux », projeté en ouverture, ou encore deux autres long-métrages intitulés « Le dégel d’un jour de printemps » et « l’autre côté de la montagne ». Comment les films sont-ils produits et réalisés en Corée du Nord, et que raconte le cinéma nord-coréen ?

« De la même façon que l’économie est planifiée par les autorités centrales en Corée du Nord, la culture et les arts sont aussi sous la direction de l’Etat. Le département d’agitation et de propagande du Parti établit d’abord un programme de création de films, ceux-ci sont ensuite produits par les studios puis ils sont distribués par le ministère de la Culture. L’objectif du cinéma dans ce contexte est clair : il sert à diffuser rapidement les politiques du Parti auprès de la population. Après avoir vu les films, les nord-Coréens étudient plus en détail ces politiques lors de sessions idéologiques régulières », explique Jeon Young-seon, professeure à l’Institut des humanités et de la réunification à l’université Konkuk.