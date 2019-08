Producteurs (8) 덕분에요

*Dialogue de la onzième semaine

변미숙: 잘 쉬었다 왔니?

Byeon Mi-sook : Tu t’es bien reposée ?

신디: 덕분에요.

Cindy : Grâce à vous.

변미숙: 어디 갔다 왔니?

Byeon Mi-sook : Tu es allée où ?

신디: 친구들이랑 있었어요.

Cindy : J’étais avec des amis.

변미숙: 내가 모르는 친구들도 있어?

Byeon Mi-sook : Des amis que je ne connais pas ?

신디: 있어요. 나도. 친구들.

Cindy : J’en ai. Moi aussi. Des amis.

더 이상은 안 물어보셨으면 좋겠어요.

J’apprécierais si vous ne m’en demandiez pas plus.

어쨌든 잘 돌아왔으니까 된 거 아니에요?

Quoiqu’il en soit, le fait que je sois bien rentrée, ça suffit non ?





*Expression à retenir

덕분: nom, une faveur, une grâce

→ 덕분에 일이 잘 마무리 되었어요. C’est grâce à vous que j’ai pu terminer ce

travail.

→ 덕분에요. Grâce à vous.





*Vendredi 30 août

Résumé de l’histoire

Cindy a commencé le tournage d’une émission de divertissement qui est produite par 라준모 피디 où se trouve également dans l’équipe le jeune producteur 백승찬. Et c’est justement lui qui a convaincu la chanteuse de participer à cette émission en lui expliquant que cela allait lui permettre de mieux se faire connaître du grand public et que cela allait l’aider à redorer son image.

Au début, le tournage est un peu difficile car Cindy joue à la jeune fille gentille avec beaucoup d’humour, mais 백승찬피디 qui s’occupe d’elle l’oblige à montrer son vrai visage et ne lui fait aucun cadeau. Pourtant, paradoxalement, elle va de plus en plus s’attacher au jeune homme jusqu’au jour où elle va même faire une fugue et se cacher dans la voiture du jeune producteur. Et elle forcera 탁예진 et 라준모피디à l’accepter quelques jours dans leur appartement.

Cette situation n’enchante pas du tout les deux producteurs. D’autant que 변미숙 la présidente de l’agence qui produit Cindy est furieuse de sa disparition, la faisant chercher partout. Cindy en a parfaitement conscience, mais elle veut, pour une fois, avoir quelques jours à elle. Et elle en profitera pour faire ce qu’elle n’a jamais fait....









Révision des expressions des semaines 1 à 7

안되죠? Ça ne va pas marcher ? 이거 답이 없다 Pour ça, il n’y a pas de réponse. 알겠습니다 J’ai compris. 그만하자 Arrêtons (on arrête). 좋겠다 Je t’envie. 필름이 잘 끊겨. Le film se coupe facilement. 손이 커요 Vous êtes généreuse (généreux).





À retenir

- Bien잘

- Se reposer 쉬다

- La terminaison en 니 qui marque l’interrogation à la forme familière

- Explication de l’expression de la semaine 덕분에요 Grâce à vous

- Où 어디

- Rentrer, revenir, retourner갔다오다

- Un ami, un camarade, un copain 친구

- La marque du pluriel 들

- Et, avec, en compagnie de (이)랑

- Le verbe d’existence être, rester 있다

- Je내가 la forme contractée de 나-가

- Ignorer, ne pas savoir 모르다

- Aussi, également 도

- Plus, davantage 더이상

- L’adverbe de négation 안 ne pas

- Demander 물어보다

- La marque de la condition (으)면 si

- Être bien좋다

- De toute façon, de toute manière 어쨌든

- Le suffixe -니까 puisque, comme





Répétition de l’expression de la semaine

Grâce à vous 덕분에요