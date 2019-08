La Cour suprême renvoie l’ex-présidente Park Geun-hye devant la Cour d’appel

ⓒYONHAP News

La Cour suprême a renvoyé en appel les principaux protagonistes du vaste scandale de trafic d'influence et de corruption, appelé « Choi Gate », à savoir l'ancienne présidente Park Geun-hye, sa conseillère de l'ombre Choi Soon-sil, et le vice-président de Samsung Electronics Lee Jae-yong.





La plus haute juridiction du pays a ordonné jeudi à la Cour d'appel de réexaminer la condamnation de Park Geun-hye. Celle-ci avait prononcé une peine de prison ferme de 25 ans et une amende de 20 milliards de wons, l’équivalent de 15 millions d’euros, contre l'ex-chef de l'Etat. Les juges de la Cour suprême ont estimé qu'en vertu de la loi sur l’élection dans la fonction publique, la sentence portant sur la charge de réception de pots-de-vin devait être prononcée séparément des autres chefs d’accusation. En effet, la Cour d'appel avait prononcé une peine globale pour la corruption et les autres chefs d'accusation, dont l'abus d'autorité. Elle devrait désormais prononcer deux peines distinctes à l'encontre de l'ex-locataire de la Maison bleue.





Dans le cas de Lee Jae-yong, la Cour suprême a revu à la hausse la valeur totale des dessous-de-table que l'héritier de Samsung a offerts à Park et à sa confidente. Elle a reconnu comme pots-de-vin les trois chevaux offerts par Samsung à la fille de Choi, Chung Yoo-ra, dont le prix s'élève à 3,4 milliards de wons. Elle a également estimé que les 1,6 milliard de wons de dons versés par le conglomérat au Centre pour jeunes talents des sports d'hiver constituaient des pots-de-vin. Selon la Justice, ces versements ont été effectués dans le but d'obtenir un coup de pouce de la présidente de la République pour la succession de Lee à la tête du groupe Samsung. Ainsi, le montant total des pots-de-vin versé par Lee Jae-yong est désormais estimé à 8,6 milliards de wons, soit environ 6,4 millions d’euros. Le dirigeant de facto du conglomérat avait été condamné en appel à deux ans et demi de prison avec un sursis de quatre ans pour corruption, détournement, recel de profits criminel et transfert illicite de biens à l'étranger. Il risque aujourd'hui de voir sa peine s'alourdir et son sursis révoqué.





Enfin, Choi Soon-sil sera également rejugée par la Cour d'appel qui l'avait initialement condamnée à une peine de 20 ans de prison et une amende de 20 milliards de wons, soit 15 millions d’euros, pour abus de pouvoir, corruption et ingérence dans les affaires de l'Etat. Les juges avaient estimé qu’elle avait contraint de grands groupes à verser des fonds aux deux fondations sportive et culturelle qu'elle contrôlait. Mais la Cour suprême a rejeté ce verdict et ordonné un réexamen de l'affaire. En revanche, elle a estimé, à l'instar de la Cour d'appel, que les contributions faites par Lotte et SK à ces fondations constituaient bien des pots-de-vin.