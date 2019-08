Le Japon supprime la Corée du Sud de sa « liste blanche »

ⓒYONHAP News

Le Premier ministre a exprimé ses regrets, mercredi, alors que le Japon continue de prendre des mesures injustes à l’encontre de son pays. Lee Nak-yon a exhorté l'administration nipponne à engager le dialogue avec bonne volonté pour ne pas aggraver les relations bilatérales. Pourtant, Tokyo a officiellement mis en application le décret excluant la Corée du Sud de sa liste de partenaires commerciaux privilégiés.





En vertu de ce décret, les articles stratégiques font désormais l'objet de procédures rigoureuses pour obtenir des licences d'exportation. Il en va de même pour les articles non stratégiques qui sont susceptibles d'être utilisés à des fins militaires. Ainsi, presque tous les produits, à l'exception des aliments et du bois, sont concernés par cette restriction d'exportation. Pour exporter ces produits en Corée du Sud, les entreprises japonaises doivent dorénavant obtenir une autorisation individuelle ou une autorisation globale spéciale à la place d'une licence générale et globale d'exportation.





La licence générale et globale permet à son titulaire d'exporter librement son produit pendant trois ans, alors que la licence individuelle doit être renouvelée pour chaque exportation en suivant une procédure complexe. La licence globale spéciale est accordée aux entreprises homologuées par le Programme interne de conformité (ICP). Ces entreprises bénéficient de la même procédure allégée que pour la licence générale et globale.





Séoul estime que 159 produits « made in Japan » seront principalement affectés par l'application du nouveau décret. L'Institut coréen du commerce des produits stratégiques (KOSTI) publie sur son site internet la liste des entreprises japonaises ayant mis en place le programme ICP, ainsi que les informations relatives à la demande de licence individuelle d'exportation.





Suite à la suppression par Tokyo de la Corée du Sud de sa liste blanche, le gouvernement sud-coréen a organisé une réunion avec le Minjoo, le parti au pouvoir, et la Cheongwadae. Ensuite, une réunion des ministres concernés s'est également tenue pour discuter des mesures de réponse à prendre face à la restriction commerciale imposée par le Japon. A cette occasion, le Premier ministre a fait part de la volonté du gouvernement de développer l'industrie des matériaux, des composants et des équipements de manière consistante, indépendamment de l'attitude adoptée par le Japon. Lee Nak-yon a également fait savoir que l'exécutif débloquerait plus de 5 000 milliards de wons, soit environ 3,7 milliards d’euros, d'ici trois ans pour soutenir la recherche et le développement dans ce domaine, et mettra en place un compte spécial à cet effet.





Un plan de stratégie d'investissement et d'innovation de la R&D dans ce sens a en effet été finalisé par l’exécutif lors de cette réunion. Selon ce plan, l’industrie des matériaux, des composants et des équipements bénéficiera d’un financement total de 5 000 milliards de wons entre 2020 et 2022 afin de soutenir la R&D d'une centaine de produits clés sélectionnés. Les budgets alloués aux projets relatifs à ces produits seront épargnés par la restructuration des dépenses.