La recette du succès dans les charts de k-pop n’est pas unique

Plusieurs girls band sortent chaque année leur chanson estivale visant cette période favorable à la fête et à la danse. Contrairement aux années précédentes, aucun groupe d’idoles n’a réussi à s’imposer cet été.





Selon les professionnels de l’industrie musicale, ce phénomène est lié à la semaine de 52 heures. Dans une société où l’équilibre entre le travail et la famille gagne en importance, de moins en moins d’entreprises organisent des soirées entre collègues.





Cela signifie que ceux qui se rendent au « noraebang » en groupe se font rares, ce qui entraîne la baisse de la popularité des chansons dance. En revanche, ceux qui optent pour les « coin noraebang » qui peuvent accueillir une ou deux personnes ne cessent de se multiplier. Ces clients solitaires préfèrent chanter des morceaux avec de belles paroles dans une ambiance calme.





Résultat, les ballades comme « Drunk On Love » de Jang Hye-jin et Yoon Min-soo ou « Your Regards » de Song Ha-yea ont dominé les charts du mois dernier.