Kim Dong-ryul réalise sa deuxième collaboration avec le pianiste Kim Jeong-won

Kim Dong-ryul, ayant fait ses débuts à travers le Campus Music Festival en 1993, est de retour avec son nouveau single « Brink Of Summer ». Ce morceau écrit et composé par l’artiste âgé de 45 ans met pleinement en avant sa voix grave et le son du piano joué par le célèbre pianiste Kim Jeong-won.





Il s’agit de leur deuxième rencontre. Leur première collaboration a eu lieu il y a 15 ans pour le 4e opus officiel de Kim Dong-ryul. Depuis le début de la composition de son nouveau single, le chanteur a pensé à son ami depuis 20 ans pour jouer la mélodie au piano.





Sur son réseau social, Kim Dong-ryul a dévoilé le 5 août la partition du morceau pour donner un avant-goût de sa nouvelle création.