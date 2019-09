Go Young-bae anime désormais « All That Music » sur KBS 1

ⓒ Happy Robot Records

L’émission de musique live « All That Music » diffusée tous les jeudis sur KBS 1 a fait peau neuve pour cette rentrée automnale. Le vocaliste Go Young-bae a succédé au chanteur Yuk Jung-wan, qui animait cette émission depuis deux ans.





Participant aux célèbres émissions de divertissement comme « Radio Star » sur MBC et « Running Man » sur SBS, le musicien est aujourd’hui considéré comme une étoile montante dans le paysage audiovisuel.





Même s’il est nouveau dans le monde du divertissement, le chanteur mène sa carrière musicale depuis déjà dix ans à travers son groupe Soran formé en 2009. Postant sa vie quotidienne avec ses deux enfants adorables sur son compte Instagram, il est surtout plébiscité par les femmes.