« Color on me », premier mini-album de Kang Daniel

Kang Daniel, né le 10 décembre 1996, s’est fait connaître du grand public en remportant la saison 2 de l’émission « Produce 101 » diffusée sur Mnet en 2017. Ce télécrochet a donné naissance au boys band Wanna One comptant 11 membres sélectionnés parmi les 101 stagiaires venant de diverses agences.

Wanna One a officiellement débuté le 7 août 2017 en sortant son premier mini-album « 1x1=1 (To Be One) ». Le groupe a sorti un opus officiel en 2018 et quatre mini-albums avant de se séparer le 27 janvier dernier.

Lors de la sortie du premier album spécial intitulé « Undivided » en juin 2018, les onze garçons ont réalisé plusieurs collaborations avec de célèbres producteurs comme Dynamic Duo et Zico. Ainsi, quatre unités ont vu le jour dont « Triple Position » composé de Kang Daniel, Kim Jae-hwan et Park Woo-jin. Le trio a d’ailleurs remporté le prix de « Best Unit » lors des Mnet Asian Music Awards 2018.

Après la fin des activités de Wanna One, ses anciens membres sont toujours très présents sur scène en tant que chanteur solo ou en groupe. Parmi eux, le gagnant de Produce 101 Season 2 âgé de 22 ans a lancé sa carrière en solo le 25 juillet avec son premier EP « Color on me » après six mois d’absence.

Ce disque est composé de cinq morceaux illustrant l’ambition de Kang Daniel de créer sa propre couleur musicale. Intitulé « Color », le titre phare met une grande variété de couleurs dans la voix de l’artiste dont le vrai nom est Kang Eui-geon.

Afin de remercier les fans qui n’ont cessé de le soutenir malgré sa longue période d’absence, le chanteur a déployé tous ses talents en participant à l’écriture des paroles des quatre morceaux de son premier disque.