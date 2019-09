Nam Jin propose un dîner-spectacle au High 1 Resort

Date : le 21 septembre 2019

Lieu : High 1 Resort Grand Hotel à Jeongseon-gun

Nam Jin donnera un dîner-spectacle le 21 septembre au High 1 Resort, situé à Jeongseon, un district de la province de Gangwon.

Le chanteur, qui a fait ses débuts en 1965 avec son premier album « Seoul Playboy », est très apprécié par les spectatrices d’un certain âge surtout grâce à sa voix à la fois douce et puissante. Appelé l’« Elvis Presley sud-coréen », l’interprète de trot âgé de 72 ans a connu son heure de gloire dans les années 1970.

Fort de ses 55 ans de carrière musicale, Nam Jin a remporté le grand prix dans la catégorie des chanteurs de trot en 2014. Les spectateurs pourront savourer ses plus grands hits comme « With You », « Empty Glass » et « Nest ».