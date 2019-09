Une entreprise chinoise exporte le « service de censure » à l’étranger

ⓒ Getty Images Bank

Bigo, la filiale de YY, une plateforme de streaming chinoise, exporte des techniques de censure à l’étranger.





D’après le quotidien hongkongais South China Morning Post, cette entreprise offre un service reposant sur l’intelligence artificielle en Indonésie depuis 2017. Le programme permet au gouvernement indonésien de détecter et bloquer les contenus néfastes comme la pornographie, les jeux d’argent et le terrorisme sur les réseaux sociaux et les messageries mobiles.





La société chinoise négocie en ce moment la vente de ces services avec plusieurs pays dont le Vietnam, l’Inde et l’Egypte, entre autres. La Chine est en effet connue pour posséder la meilleure technologie dans ce domaine. Car les firmes du Web qui ne filtrent pas les publications politiques sensibles sont sévèrement sanctionnées par les autorités.