Le Théâtre traditionnel de Namsan proposera le 14 septembre un spectacle de danse baptisé « Bal déguisé ».





Avec le concept de « bal des meilleurs danseurs masqués », cette représentation sera réalisée par la troupe artistique « The Greatest Masque » composée de jeunes danseurs masqués qui s’efforcent à la succession, à la création et à l’élargissement de la danse masquée.





« Bal déguisé » est un spectacle où se réunissent les danses masquées du pays du Matin clair. Jusqu’à maintenant, ce genre artistique se concentrait plutôt sur la satire et la narration. Par conséquent, la danse elle-même était relativement moins mise en valeur. Cependant, les jeunes artistes de la troupe dévoileront pleinement la réjouissance des mouvements uniques de cette danse : ils réinterpréteront sous leurs regards les gestes, les dialogues et les histoires des personnages conventionnels pour montrer un nouveau charme de la danse masquée.





Date : le 14 septembre 2019

Lieu : Théâtre traditionnel de Namsan à Séoul

Site : https://www.hanokmaeul.or.kr/