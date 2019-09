Le Théâtre traditionnel de Namsan propose un programme de musique traditionnelle coréenne « Le gugak des femmes » dans le cadre de sa série « Concerts dans un hanok ».





Comme l’indique son titre, les représentations de cette série sont données dans un « hanok », une maison traditionnelle coréenne.





Baptisé « Le gugak des femmes », ce programme sera réalisé par six jeunes musiciennes de gugak : Joo Yun-jeong (au geomungo, un instrument de musique traditionnel de Corée à six cordes), Ahn Eun-gyeong (au piri, un instrument ressemblant à un petit hautbois cylindrique), Lee Ji-hye (au gayageum, un instrument à 12 cordes), Shin Jae-eun (à l’ajaeng, une cithare à sept cordes frottées), Choi Jan-di et Park Ja-hui (au chant du pansori, un art traditionnel coréen du récit chanté).





Date : du 17 au 26 septembre 2019

Lieu : maison de la famille Min dans le village de hanok de Namsangol à Séoul

Site : https://www.hanokmaeul.or.kr/