Airtec : fabricant de purificateurs d’air de poche

© AIRTEC

La qualité de l’air est un sujet qui fait beaucoup parler actuellement parce que cela inquiète les gens, notamment à cause des particules fines et du sable jaune. Aujourd’hui, de nombreuses personnes ont au moins un purificateur d’air chez elles, généralement de grande taille et dans le salon. Malheureusement dans ce cas-là, les autres pièces de la maison, la cuisine ou encore les toilettes sont hors de portée de l’appareil. Si on veut purifier toutes les pièces, il faut en mettre un dans chaque pièce, mais cela coûte cher sans compter que les appareils de purifications prennent beaucoup de place.

C’est là qu’intervient Airtec, une petite société qui a mis au point des solutions économiques et de petite taille qui peuvent être placées dans n’importe quelle pièce pour une purification de l’air efficace et pratique.





© AIRTEC