Retrait officiel de la Corée du Sud de la liste blanche des partenaires de confiance du Japon

© YONHAP News

Le 28 août dernier, le gouvernement japonais a officiellement retiré la Corée du Sud de sa liste des partenaires commerciaux de confiance, c’est-à-dire ceux qui bénéficient d’un traitement préférentiel dans le cadre des procédures d’exportation. Il s’agit en réalité de la deuxième série de représailles économiques de Tokyo contre Séoul, à la suite de la mise en œuvre de restrictions à l’exportation visant trois matériaux essentiels pour les productions de semi-conducteurs en juillet dernier.

Et selon l’Institut national de recherche économique qui a récemment mené une enquête sur les 1 000 entreprises les plus importantes du pays en termes de chiffre d’affaires, en moyenne, les personnes interrogées pensent que les restrictions à l’exportation imposées par le Japon vont réduire leurs ventes de 2,8 % et leurs bénéfices d’exploitation de 1,9 %.

Si à court terme, cela est une catastrophe économique, à long terme, la crise pourrait se transformer en une opportunité pour le pays du Matin clair, notamment parce que cela pourrait stimuler la production locale de pièces, de matériaux et d’équipements.