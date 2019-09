Visite du ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi en Corée du Nord

© YONHAP News

Alors que le processus de dialogue entre la Corée du Nord et les Etats-Unis est dans l’impasse, le ministre des Affaires étrangères et conseiller d’Etat chinois, Wang Yi, s’est rendu à Pyongyang cette semaine. Une visite de trois jours, de lundi à mercredi, sur l’invitation de son homologue nord-coréen Ri Yong-ho. Que signifie ce long déplacement du chef de la diplomatie chinoise chez son allié nord-coréen ? Pourquoi a-t-il lieu maintenant ?





« La Corée du Nord et la Chine vont célébrer le 6 octobre prochain le 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Plusieurs évènements commémoratifs sont attendus dans les deux pays. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s’est rendu à Pyongyang alors que les spéculations abondent quant à d’éventuels préparatifs menés par la Corée du Nord et les Etats-Unis pour reprendre leurs pourparlers de dénucléarisation. Le chef de la diplomatie chinoise a sans doute voulu chercher à savoir de quoi exactement Pyongyang et Washington discutent, et il veut déterminer comment coordonner leurs différentes positions et stratégies. Je pense que c’était l’objectif de la visite de Wang Yi en Corée du Nord », explique Chung Dae-jin, professeur à l’Institut de la Réunification à l’université Ajou. Analyse.