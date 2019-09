Musique et propagande en Corée du Nord

© KBS

La musique pop sud-coréenne, aussi baptisée « K-pop », connaît un engouement croissant dans le monde entier. Alors qu’une partie grandissante de la jeunesse de la planète danse au rythme de la musique pop sud-coréenne... qu’en est-il de la musique en Corée du Nord ? Quelles sont ses influences ? Comment a-t-elle évolué ?





La musique nord-coréenne est avant tout un art au service de l’idéologie et de la propagande du régime. Elle est vue comme un moyen pratique et extrêmement efficace de manipuler les esprits d’un peuple qui a toujours adoré chanter. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’est pas soumise aux influences extérieures et qu’elle ne peut pas évoluer... à la fois en termes de contenus comme en termes de style et de genre, explique le professeur Jeon Young-seon, à l’Institut des humanités et de la réunification à l’université Konkuk, à Séoul. Récit.