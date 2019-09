Culture, nature et contemporain : les événements de septembre

Après les festivités estivales qui tournaient beaucoup autour de la bière, et notre dernière émission sur les alcools en Corée du Sud, nous parlons cette fois-ci tradition et culture, nature et alimentation, et nous portons un regard sur les événements contemporains.





© visitkorea

Et il n'y a pas à dire, le mois de septembre est très chargé niveau festivals. La musique traditionnelle, le hanbok et le hahoetal, le fameux masque coréen, sont fêtés un peu partout autour de Chuseok, la fête des moissons, qui a lieu le 13 septembre.





© visitkorea

L'environnement, l'écologie, la nature, la vie sauvage... autant de thématiques qui rassemblent également beaucoup de sud-Coréens, que ce soit du côté de Wanju, de Siheung ou de Bonghwa. Sans oublier les fameuses festivités autour de la bière à Sinchon et du makgeolli à Jarasum.





© visitkorea

Enfin, Daegu célèbre le jazz et l'art contemporain à travers deux festivals majeurs à ne manquer sous aucun prétexte. Et que dire du Fail Expo, cet événement dédié aux idées ratées...





© failexpo.com