BTS ira à la rencontre de ses fans japonais malgré les mauvaises relations avec le pays voisin

ⓒ Big Hit Entertainment

BTS s’envolera pour le Japon afin de rencontrer ses fans locaux. Le boys band le plus populaire au monde va y organiser quatre fan meetings : les 23 et 24 novembre à Chiba et les 14 et 15 décembre à Osaka.





Chaque rencontre pourra accueillir environ 30 000 spectateurs. Cette nouvelle annoncée dans un contexte de tensions entre la Corée du Sud et le Japon divise les Army. Certains demandent même à Big Hit Entertainment d’annuler les événements pour protéger les sept garçons contre une éventuelle polémique.





Cependant, le bras de fer entre les deux pays ne semble pas affecter la popularité de la k-pop dans l’archipel. Twice lancera sa tournée japonaise en octobre et enfin Blackpink en décembre.