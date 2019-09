« OH ! », premier mini-album d’Oh Ha-young

Oh Ha-young a fait ses débuts au sein du groupe Apink en avril 2011. Le girls band initialement composé de sept jeunes filles compte aujourd’hui six membres suite au départ de Yoo-kyung en avril 2013. En plus de la cadette Ha-young, il y a Cho-rong, Bo-mi, Eun-ji, Na-eun et Nam-joo.

Parmi les membres du girls band de Cube Entertainment, Eun-ji a lancé sa carrière solo en avril 2016 en sortant son premier mini-album « Dream ». Ha-young lui emboîte le pas en publiant son premier EP composé de cinq chansons, huit ans après ses débuts.

Le titre « OH ! », qui est son nom de famille, est également une interjection qui exprime l’étonnement. Cela illustre l’ambition de l’artiste de 24 ans qui veut étonner le public à travers son projet lancé non pas en tant que membre d’Apink mais en tant que chanteuse solo.