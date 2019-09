Chunzam Bio, un fabricant de savons aux extraits de vers à soie

© ChunZam Bio

Dans certains pays d’Asie, le ver à soie est surnommé « l’insecte envoyé du ciel ». Autrefois, il était utilisé dans l’industrie textile pour produire de la soie, de loin le plus beau tissu. Puis au 21e siècle, la sériciculture, c’est-à-dire sa culture intensive, est devenue une bio industrie prometteuse d’avenir. Car on sait que depuis peu, en recouvrant les vers d’additifs alimentaires antibactériens, on peut en faire des fils chirurgicaux qui peuvent se dissoudre à l’intérieur même du corps.





© ChunZam Bio

Le sachant, la petite société Chunzam Bio a développé divers produits à base d’acides aminés de vers à soie, tels que des savons pour le visage, des matières premières pour les produits cosmétiques et le dentifrice.