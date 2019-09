© Getty Images Bank

Actuellement, VUCA est en train de devenir l’un des mots clés dans la bouche des économistes pour indiquer les incertitudes croissantes quant à l’avenir. Cet acronyme d’origine anglaise signifie volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Quatre mots qui font référence à une évolution rapide des conditions économiques et à un environnement social incontrôlable et ambigu.





Terme militaire à l’origine, VUCA a été utilisé pour la première fois à l’école militaire de l’US Army War College dans les années 1990. Mais ce n’est que vingt ans plus tard et depuis la crise financière mondiale de 2008 qu’il est largement utilisé par les économistes afin de décrire les incertitudes économiques croissantes.





VUCA peut être utilisé pour expliquer la situation économique et politique imprévisible de nos jours, telles que les restrictions imposées par le Japon aux exportations en Corée du Sud, le conflit commercial sino-américain ou encore les manifestations des Hongkongais contre la nouvelle loi autorisant l’expulsion de suspects en Chine continentale.





Ce n’est pas tout. L’ère VUCA devrait également changer désormais la définition du « travail ». Parallèlement au développement rapide des technologies et à l’évolution du milieu du travail, l’intelligence artificielle va petit à petit remplacer le travail humain et par conséquent entraîner la disparition de nombreux emplois.





Tout risque de se brouiller à l’ère VUCA, qui devrait être un mélange explosif de risques et d’opportunités. Dans ce contexte, en vue de faire face aux incertitudes, il semble plus que jamais nécessaire de penser différemment et d’agir rapidement pour rester en avance sur les changements.