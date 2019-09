La comédie musicale « Rimbaud » revient !





Cette pièce a été représentée en Corée du Sud en octobre 2018 pour connaître un grand succès. Elle raconte la vie et la poésie du poète français Arthur Rimbaud. Les dialogues et les chansons sont basés sur de beaux poèmes de Rimbaud et de Verlaine, deux poètes symbolistes représentatifs de la littérature française du 18e siècle.





Dans cette œuvre, les événements du passé et du présent se mélangent. L’histoire commence par la scène où Delahaye, un ami d’enfance de Rimbaud, propose à Verlaine de partir pour l’Afrique afin de trouver le dernier poème que le jeune poète a écrit avant sa mort. Adolescent, Rimbaud postait des lettres à des écrivains pour devenir poète, sans jamais recevoir de réponse. Son ami Delahaye lui présente des poèmes de Verlaine. Après les avoir lu, Rimbaud écrit à celui-ci. Séduit par les poèmes de Rimbaud, Verlaine lui répond et ils se rencontrent à Paris.





Date : du 7 septembre au 1er décembre 2019

Lieu : Yes 24 Stage à Séoul

Site : https://yes24stage.com