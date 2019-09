Le Festival culturel de Hanseong Baekjae 2019 se déroulera du 27 au 29 septembre dans l’arrondissement de Songpa à Séoul.





Il s’agit d’un festival historique et culturel dont le thème est l’époque « Hanseong Baekjae » du royaume Baekje, qui est l’un des trois royaumes qui existaient en Corée du 1er siècle av. J.C au 7e siècle de notre ère.

Cette époque correspond à la période entre le 1er siècle av. J.C et le 5e siècle, qui était l’apogée de la culture et l’art du royaume. L’arrondissement de Songpa est l’emplacement de la capitale de Baekje de cette époque.





L’événement le plus représentatif du festival est une parade historique et culturelle dans la rue. Chaque année, plus de 1 500 acteurs et habitants de l’arrondissement de Songpa y participent en portant des costumes traditionnels.





D’autres programmes seront également proposés aux visiteurs : visite d’un village qui reproduit la vie à l’époque « Hanseong Baekjae », foire d’aliments traditionnels, reproduction d’événements historiques du royaume, conférences, spectacles et concerts.





Date : du 27 au 29 septembre

Lieu : aux alentours du parc olympique de Séoul

Site : http://www.baekjefest.com