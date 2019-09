Cho Kuk nommé officiellement ministre de la Justice

ⓒYONHAP News

Le président Moon Jae-in a nommé officiellement le 9 septembre son ex-conseiller aux affaires civiles Cho Kuk au poste de ministre de la Justice, et ce malgré les controverses dont il fait l'objet. Cette nomination a divisé la population sud-coréenne. L'opposition conservatrice, les étudiants et les citoyens qui s'y opposent se sont mobilisés pour manifester leur colère. Le Parquet poursuit ses investigations sur les soupçons entourant le nouveau garde des sceaux et sa famille.





Cho a été désigné le 9 août par Moon Jae-in à la tête du ministère de la Justice. Depuis, les soupçons de corruption et d'irrégularités autour de sa personne et de sa famille se sont multipliés, et sa désignation a été fortement controversée. Lors de la cérémonie de remise de lettre de nomination tenue lundi à la Cheongwadae, le chef de l'État a spécialement adressé un discours à la population. Il a souligné que Cho Kuk avait pour mission d'accomplir la réforme du Parquet, qui est l'une de ses principales promesses électorales. Il a également ajouté qu'il était conscient de la polémique entourant Cho et sa famille et qu'il comprenait le ressentiment provoqué par cette polémique chez les citoyens. Il a pourtant justifié son choix en indiquant qu'il voulait éviter de créer un précédent où de seuls soupçons puissent conduire à l'annulation d'une nomination.





Le nouveau ministre a occupé le poste de conseiller présidentiel aux affaires civiles depuis l'entrée en fonction du président Moon en mai 2017. Depuis un certain temps, il était pressenti comme nouveau garde des sceaux. Le mois dernier, le chef de l'État l'a désigné pour prendre les rênes du ministère de la Justice. Alors que Cho attendait de passer une audition de confirmation de nomination devant les députés, divers soupçons d'irrégularités ont fait surface. Les principales allégations ont porté sur la scolarité de sa fille et sur les placements d'argent faits par les membres de sa famille dans un fonds d'investissement privé.





Selon certains, sa fille aurait bénéficié de « pistons » de la part de son père pour intégrer une prestigieuse université et une école supérieure de médecine, et même pour recevoir des bourses d’études malgré ses redoublements. La femme de Cho est soupçonnée d'avoir falsifié des documents universitaires pour donner un coup de pouce à l'entrée de sa fille à l'école de médecine. En outre, les investissements faits au nom de son épouse et de ses deux enfants dans un fonds privé douteux font également l'objet de polémiques. L’audition de confirmation parlementaire a eu lieu le 6 septembre, donnant lieu à de violentes disputes entre le pouvoir et l’opposition. Le même jour, le Parquet a inculpé la conjointe de Cho pour falsification de documents.





En dépit des controverses en cours, le locataire de la Maison bleue a maintenu la nomination de Cho et celui-ci a officiellement pris ses fonctions lundi dernier. L’affrontement entre le pouvoir et l’opposition ne fait que s’intensifier. Le Parti Liberté Corée, le premier parti d’opposition, a dénoncé la méthode cavalière de l’administration de Moon et déclaré qu’il poursuivrait sa lutte contre le pouvoir hors de l’hémicycle.