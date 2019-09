Le conseiller américain à la sécurité nationale est limogé

ⓒYONHAP News

Le président américain Donald Trump a limogé le 10 septembre son conseiller à la sécurité nationale John Bolton. Il a évoqué comme motif à cette décision « de fortes divergences de vue » sur les principaux sujets d'actualité. John Bolton était réputé pour sa ligne dure envers, notamment, la Corée du Nord. Son départ pourrait avoir des répercussions non seulement sur les négociations entre Pyongyang et Washington, mais aussi sur la situation dans la péninsule coréenne.





C'est sur Twitter que le locataire de la Maison blanche a annoncé le licenciement de son conseiller. Dans un message posté mardi, le président américain a indiqué qu'il avait informé John Bolton la veille que ses services n'étaient plus nécessaires. Il a ajouté qu'il avait fortement désapprouvé beaucoup de ses suggestions.





Bolton occupait le poste de conseiller à la sécurité nationale du président américain depuis le 22 mars 2018. Ces derniers temps, au sein de l'administration américaine, des voix discordantes s'élevaient au sujet des principaux sujets de politique étrangère. Des rumeurs sur l'éventuel remplacement de John Bolton circulaient même. La raison concrète qui a déclenché son licenciement n'a pas été révélée. Mais la presse américaine évoque les récents désaccords entre Trump et Bolton sur les dossiers de l'Afghanistan, de l'Iran, du Venezuela et de la Corée du Nord. Selon le New York Times, les tensions entre les deux hommes se sont aggravées en raison de leurs divergences de vues sur les questions de l'Iran et de la Corée du Nord.

Le conseiller défendait l'idée d'attaquer militairement l'Iran et critiquait publiquement les récents tirs de missile balistiques à courte portée effectués par la Corée du Nord, ce qui ne correspondait pas tout à fait à la position de l’occupant de la Maison blanche. Le quotidien américain souligne également le fait qu'il n'avait pas accompagné le président américain lors de son troisième sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qui a eu lieu à Panmunjom sur la frontière intercoréenne le 30 juin dernier.





John Bolton, considéré comme l'un des chefs de file des « faucons » au sein de l'administration américaine, a en effet maintenu sa ligne dure à l'égard de la Corée du Nord et s’est souvent retrouvé en désaccord avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Lors de sa visite au Japon en mai dernier, il a affirmé que les derniers tirs effectués par le régime nord-coréen constituaient une violation des résolutions de l'Onu, prenant à contre-pied la position du président Trump. Il était même en faveur d'une attaque préemptive contre la Corée du Nord. Pyongyang n'a cessé de fustiger sa position belliqueuse à son encontre.





La question qui se pose maintenant est bien entendu de savoir quels changements il y aura dans la politique étrangère américaine, notamment, envers la Corée du Nord. Le limogeage intervient justement au moment où Washington multiplie des gestes visant à faire revenir Pyongyang à la table des négociations et où le royaume ermite s'est dit prêt à reprendre les discussions avec les États-Unis fin septembre.





Selon certains observateurs, la politique de Washington vis-à-vis de la Corée du Nord pourrait désormais être assouplie et le secrétaire d'État Mike Pompeo devrait peser davantage dans les décisions américaines en la matière. Pourtant, pour d'autres, Bolton avaient de facto déjà été exclu de la prise de décisions au sein de l'administration Trump, et la politique américaine envers Pyongyang ne devrait guère évoluer.