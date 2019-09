L’automne et la fête de Chuseok

L’automne est une saison de récolte et d’abondance. Il ne fait ni trop chaud ni trop froid et le ciel est d’un bleu étincelant. C’est aussi une période propice aux échanges et au partage. Chuseok, l’une des fêtes traditionnelles les plus importantes de Corée nous offre une bonne opportunité pour fêter cette saison magnifique. C’est surtout une excellente occasion pour les familles de se réunir et de partager des moments heureux ensemble, mais il y a toujours ceux qui ne peuvent pas profiter pleinement des vacances de cette fête de la pleine lune et des moissons.





Par exemple, ceux qui ont quitté la péninsule pour s’installer dans d’autres pays ne peuvent pas se rendre dans leur village natal et faire des offrandes à leurs ancêtres. Nous pouvons heureusement recourir aux téléphones et à Internet qui nous permettent de contacter nos proches parents et amis quand nous le souhaitons. Cependant, pour ceux qui vivent à l’étranger, les fêtes traditionnelles provoquent souvent une certaine nostalgie des proches éloignés.





De nos jours, le ciel étoilé n’est pas facilement visible en ville à cause de la pollution lumineuse et il nous arrive rarement de lever les yeux pour voir la lune. Mais les Coréens d’autrefois priaient la lune pour la prospérité et la santé. A l’occasion de Chuseok qui tombe cette année le 13 septembre, regardons la pleine lune et prions pour le bien-être de nos proches.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. Un extrait du pansori « Shimcheongga » ou « Le chant de Shim Cheong » interprété au chant par Seong Chang-sun

2. Le premier mouvement « Clair de lune » suivi du deuxième mouvement « Accueil de la pleine lune » de la suite « Auréole autour de la lune » composé et interprété au geomungo par Jeong Dae-seok

3. Un extrait du pansori « Heungboga » ou « Le chant de Heungbo » interprété au chant par Ahn Suk-seon et Nam Sang-il