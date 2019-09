La Corée du Nord propose aux Etats-Unis une reprise des pourparlers nucléaires

© YONHAP News

Choe Son-hui, la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, a annoncé lundi soir que son régime était prêt à reprendre les négociations de travail avec les Etats-Unis sur la question de la dénucléarisation. Le président américain Donald Trump a réagi de façon positive. Il a affirmé que ces rencontres étaient une bonne chose et que les deux pays allaient probablement réactiver des pourparlers nucléaires qui sont aujourd’hui dans l’impasse. Que penser de cette offre soudaine de dialogue ?

« La Corée du Nord semble avoir décidé de reprendre rapidement les discussions avec les Etats-Unis, mais il est trop tôt pour en conclure qu’il y a un changement dans la position nord-coréenne. Il est possible que le régime cherche simplement à montrer à la communauté internationale qu’il ne rejette pas le dialogue. Pyongyang se dit peut-être prêt à reprendre les réunions de travail avec Washington, mais en vérité ses positions de négociations restent inchangées. Choe Son-hui a demandé aux Etats-Unis de revoir « leur méthode de calcul ». Le Nord se contente ainsi de répéter ses précédentes demandes, selon lesquelles les Etats-Unis doivent accepter sa proposition de dénucléarisation par étapes et d’allègement des sanctions. Cela veut dire que, même si les négociations de travail reprennent, les deux camps vont entamer un intense bras de fer », estime Shin Beom-chul, directeur du Centre de sécurité et de réunification à l’Institut Asan des études politiques à Séoul. Analyse.