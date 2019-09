Comment les nord-Coréens célèbrent-ils la fête traditionnelle de Chuseok ?

© KBS

La fête traditionnelle coréenne de Chuseok, aussi appelée fête des moissons, débute ce jeudi 12 septembre. Les familles sont occupées à préparer les mets qui seront déposés sur la table dédiée au rituel donné en honneur des ancêtres. Et au nord du 38e parallèle ? Comment les nord-Coréens préparent-ils Chuseok, que mangent-ils à cette occasion ?

Jusque dans les années 80, les fêtes traditionnelles coréennes telles que Chuseok étaient considérées comme un vestige du système féodal par le régime communiste, et elles étaient donc à ce titre mal vues. Cependant, en 1988, Chuseok a été remise à l’honneur par les autorités et cette fête des récoltes est célébrée le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire, comme en Corée du Sud. Mais Chuseok, comme la fête du Nouvel an lunaire, reste beaucoup moins important en Corée du Nord que les célébrations à forte valeur idéologique et propagandiste que sont les anniversaires des dirigeants, et notamment celui du fondateur du régime Kim Il-sung

« Les nord-Coréens ne prennent qu’un seul jour de congé pour Chuseok. C’est différent de la Corée du Sud, où les gens prennent en général plusieurs jours de vacances. Au Nord, on prépare les plats préférés des ancêtres défunts, et on leur rend hommage en amenant cette nourriture sur leur sépulture. En plus de ce repas pour les aïeux, on apporte aussi sur la table cérémoniale des spécialités telles que les gâteaux de riz à base de haricots rouges et de sésames appelés songpyeon et de la viande braisée. Les nord-Coréens accomplissent ensuite les rites ancestraux, puis ils partagent ces plats en famille », raconte Ahn Young-ja, réfugiée nord-coréenne et spécialiste de la gastronomie. Récit.