Monsta X invité à un grand festival de musique à Las Vegas

Monsta X participera à un grand événement de musique pop aux Etats-Unis. Selon son agence Starship Entertainment, le groupe va monter sur scène le 21 septembre, soit le deuxième jour du festival « Life Is Beautiful » à Las Vegas.





Le septuor qui a fait ses débuts en mai 2015 se produira le même jour en concert dans le cadre d’iHeartRadio Music Festival, organisé par la plus grande plateforme de radio américaine.





Lancé en 2012, le festival « Life Is Beautiful », qui met en valeur l’art et la musique, réunit chaque année plus de 170 000 spectateurs. Son édition 2019 se déroulera du 20 au 22 septembre à DownTown, dans cette capitale mondiale du divertissement.