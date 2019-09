Un tube de Lee Moon-sae utilisé pour un long métrage américain

ⓒ KBS

« An Old Love » de Lee Moon-sae a été choisi par le réalisateur Wayne Wang pour son prochain film. Le cinéaste hongkongais septuagénaire a opté pour ce morceau phare du 7e album du chanteur sorti en 1991 pour son long métrage intitulé « Coming Home Again ».





Ce film a été dévoilé pour la première fois au monde lors de la 44e édition du festival international du film de Toronto, qui s’est achevé aujourd’hui.





Rappelons que Wayne Wang s’est distingué avec des longs métrages tels que « Le Club de la chance », « Smoke » ou encore « Un millier d’années de bonnes prières ».





« Coming Home Again » est l’histoire d’un Américain d’origine coréenne qui se rend à San Francisco pour aller au chevet de sa mère atteinte d’un cancer. Dans ce film, la mère sud-coréenne fredonne la mélodie de « An Old Love », avant d’entendre la version originale. Ainsi, ce morceau de Lee Moon-sae devient la première chanson utilisée pour un long métrage américain.