« Stunning », deuxième EP pour le troisième opus officiel de Sunwoo Jung-a

Sunwoo Jung-a est une auteure-interprète-compositrice sud-coréenne âgée de 34 ans. Sunwoo est son nom de famille et Jung-a son prénom. Après avoir fait ses débuts en 2006 avec son premier opus officiel « Masstige », elle a également travaillé en tant que productrice au sein du célèbre label YG Entertainment.

Plusieurs albums d’artistes de cette agence, dont Blackpink fait partie, sont produits par cette musicienne de grand talent. Parallèlement, elle a participé à plusieurs projets et spectacles en tant que vocaliste de jazz. De nombreuses stars de la k-pop comme I.U., GD & Top, 2NE1 et Lee Hi ont collaboré avec cette chanteuse surnommée la « musicienne des musiciens ».

En mai dernier, Sunwoo Jung-a a sorti un disque baptisé « Stand » composé de cinq morceaux. Il constitue la première partie de son prochain album.

La musicienne a ensuite sorti, le 25 août, le 2e EP intitulé « Stunning » composé de cinq titres tous signés de l’artiste. Ce disque correspond à la deuxième partie de son nouvel album. Elle a choisi ce titre « Stunning », qui signifie « éblouissant », car elle souhaite partager ses émotions et de splendides histoires à travers sa musique.

Il lui reste donc la dernière partie pour enfin achever son 3ème opus officiel qui sera dévoilé au grand jour d’ici la fin de l’année.