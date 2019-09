Le Gunsan Concert Festival se déroule du 27 au 29 septembre

Date : du 27 au 29 septembre 2019

Lieu : Walmyung Stade à Gunsan

La première édition du Gunsan Concert Festival sera lancée le 27 septembre à Gunsan, ville située dans la province de Jeolla du Nord. Il s’agit du plus grand événement entièrement dédié au trot, genre de musique coréen, surtout apprécié des seniors.

Durant trois jours, 30 chanteurs et chanteuse de trot vont monter sur scène au stade Walmyung à Gunsan.

Sur le line-up, figure les fameux rivaux de trot Song Dae-gwan et Tae Jin-ah qui ont débuté respectivement en 1967 et 1973. La chanteuse Ha Chun-hwa qui célèbre cette année ses 58 ans de carrière montera également sur scène.

Parmi les vedettes de la jeune génération, on peut citer Jang Yoon-jung et Park Hyun-bin qui ont débuté chacun en 1999 et 2006.